بورفؤاد يفوز على بلدية الإسماعيلية في عقر دارهم

فاز الفريق الأول للكرة بنادي بورفؤاد بقيادة المدير الفني للفريق طارق الصاوى بهدف نظيف على نظيره فريق بلدية الاسماعيلية فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم على ملعب بلدية الاسماعيلية في الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الثالثة بالمجموعة السابعة وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون من محمد عبدالفتاح حكم ساحة ويعاونه سيد نافع و محمد موسى كمساعدين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد نادى بورفؤاد إلي النقط 27 ليحتل بهم المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق بورتو برصيد 32 نقطة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي بورفؤاد بهدف للاشيء عن طريق اللاعب احمد مسعد من عرضية زميله احمد الروسي ليقابلها بالرأس لتسكن الشباك معلنا عن هدف التقدم بعد سيطرة شبه كاملة لفريق بورفؤاد لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي بورفؤاد بهدف للاشيء.

ومع مطلع الشوط الثاني تتواصل السيطرة من جانب فريق بورفؤاد الذي امتلك منطقة وسط الملعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي بورفؤاد بهدف للاشيء.

Advertisements

مثل فريق بورفؤاد في المباراة :

أحمد أمين . محمد لطفي . محمد اسماعيل . أحمد مسعد .

محمد موافى. أحمد مجدى الروسى . محمود عماد. محمد البغدادي. إبراهيم ايكا. أحمد فرج. أحمد عيد .

فيما شارك كبدلاء : ياقوت الخضيري. محمد عبدالله. غريب حشمت.

يذكر ان الجهاز الفني والاداري يتكون الكابتن طارق الصاوي مدير فنيا . الكابتن ايمن خالد مدربا عام . الكابتن اسامه خليل مدربا عام . كابتن سعد الرفا مدرب حراس مرمى . كابتن احمد شحاته مدير إداريا . الكابتن احمد مرسي مدير شئون لاعبين . الكابتن مؤمن غريب علاج طبيعي وتأهيل . الكابتن احمد الزغبي علاج طبيعي والمشرف العام على الفريق المحاسب هاني طنطاوي