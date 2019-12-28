جمهور الأهلي يغادر مدرجات "التالتة شمال"

غادرت جماهير النادي الأهلي مدرجات الثالثة شمال تزامناً مع الدقيقة 40 من الشوط الأول خلال لقاء الأهلي وبلاتنيوم، الجاري على ملعب السلام.

كانت جماهير الأهلي قد انتقدت محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، ووجهت هتافات "الأهلي مسؤولية مش كرسي وشمسية - ياخطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا".

ويتقدم الأهلي حتى الآن في النتيجة على بلاتنيوم بهدف نظيف عبر وليد سليمان. على ملعب السلام.كانت جماهير الأهلي قد انتقدت محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، ووجهت هتافات "الأهلي مسؤولية مش كرسي وشمسية - ياخطيب اسمعنا النادي الأهلي بتاعنا".ويتقدم الأهلي حتى الآن في النتيجة على بلاتنيوم بهدف نظيف عبر وليد سليمان.

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