مؤمن صفا: انتصار فراعنة اليد على صربيا بداية نحو المهمة الكبيرة

أكد مؤمن صفا أمين الصندوق باتحاد اليد المصري المشرف علي المنتخبات الوطنية، أن الانتصار علي صربيا في المباراة الودية التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 28 - 27، مجرد بداية في طريق المنتخب الوطني نحو مهمته الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.
وقال صفا في تصريحات صحفية اليومالسبت، " الحمد لله بداية جيدة لكن مازال الطريق امامنا طويل ومازالنا في مرحلة الاعداد لانجاز المهمة".
وتابع حديثه "نعمل ونبذل قصاري جهدنا ونتمني التوفيق لمنتخبنا في مهامه القادمة".
وأضاف " الوقت مبكرا علي الفرحة حتيلو قدمنا مباراة قوية اليوم ونجحنا في الفوز علي منتخب كبير لان امامنا تحديات كبيرة تنتظر كرة اليد المصرية".
ولعب منتخب مصر الأول لليد مباراته الودية أمام صربيا في إطار المعسكر الأوروبي للفراعنة من أجل الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في منتصف يناير المقبل بدولة تونس، ويأمل منتخب مصر التتويج بالبطولة لحسم التأهل مباشرةٍ لأولمبياد طوكيو 2020.
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