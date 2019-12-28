الاهلي يتفوق على بلاتينيوم الزيمبابوي برأسية " وليد سليمان"

تقدم فريق الأهلي على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف نظيف في الشوط الاول بستاد السلام بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري الابطال الافريقي.

سجل الهدف وليد سليمان بضربة رأس في الدقيقة الثامنة في شوط لصالح الاهلي سيطرة وامتلاك للكرة، مع خروج سعد سمير وجونيور اجاي للإصابة

الشوط الأول

بدأ الأهلي القاء مهاجما ساعده وجود فوارق

كبيرة بين الفريقين في الخبرة والإمكانيات والقدرة على هز الشباك في اى وقت

ارتد سريعا بلاتينيوم الى الخلف مع الضغط المتواصل مما سهل من مهمة الأهلي في زيادة طوفانه ويسدد احمد الشيخ وترتد من الحارس ماكلاني ويشتت الدفاع الزيمبابوي.

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هدف أحمر

مع الضغط المتواصل كان طبيعيا أن يسفر الضغط عن هدف من عرضية على معلول يقابل الكرة برأسه وليد سليمان ويسجل هدف اول للاهلي.

يخرج سعد سمير للاصابة ويلعب مكانه رامي ربيعة تلاه لنفس السبب خروج جونيور اجاي ويحل مكانه حسين الشحات.

هدأ رتم المباراة مما ساعد بلاتينيوم في مفاجأة مرمى الحارس الشناوي الذى تصدى لتسديدة ريدويل المهاجم وامسك الكرة بصعوبة.

حاول بلاتينيوم على فترات اعتماد طريقة الهجمات الخاطفة والتسديد لكنها تلاشت كلها بعيدا عن التهديف.