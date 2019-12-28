سموحه ٢٠٠٣ يتعادل خارج أرضه مع في بطولة الجمهورية للقدم

تعادل فريق سموحه مواليد ٢٠٠٣ لكرة القدم مع نظيره وادى دجلة بهدفين لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات بطولة الجمهورية .
سجل هدفى سموحة كلا من عبد الله زيدان والبيومى عبد الفتاح
وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ١٤ نقطة .
لعب سموحة بتشكيل مكون من: عمر عادل
يتكون الجهاز الفني من عبد الله محمد مدير فنى ، كرم جابر و مدحت عبد الرازق مدربين ، احمد حيدر مدرب حراس المرمى ، هشام شيبه إدارى الفريق ، محمد عادل علاج طبيعي ، أحمد فوزى عامل مهمات .
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .
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