شاهد.. تعليق عبد الزارق حمدالله بعد حصده لقب هداف العالم في 2019

علق المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر على اعتلاء عرش الأكثر تهديفيًا في العالم برصيد 57 هدف، بعد تسجيله هاتريك في مباراة الفيحاء بالجولة الـ13 من عمر كأس دوري الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي للمحترفين".

وكتب حمدالله عبر حسابه الرسمي "انستجرام" : سلامي للجميع ، أنا سعيد

للغاية اليوم أنني حققت هداف العالم في عام 2019 برصيد 57 هدفا ، وأشكر فريقي ، خاصة اللاعبين ، على مساعدتهم وأنا لا أنسى مشجعي النصر. ونتطلع إلى سنة أخرى ناجحة إن شاء الله وشكرًا للجميع".

وتفوق حمد الله بذلك على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أحرز 54 هدفًا أيضًا ولكن في 59 مباراة، مع منتخب بلاده وناديه.

وجاء في المركز الثالث، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، والذي أحرز 50 هدفًا خلال 2019، وهي المرة التاسعة في آخر 10 سنوات، الذي يهز فيها شباك المنافسين بخمسين هدفًا أو أكثر في سنة واحدة.