يوسف مرزاق بطل آسيا للدراجات يشيد بمضمار ستاد القاهرة

أعرب يوسف مرزاق لاعب الإمارات للدراجات عن سعادته باستضافة مصر لفعاليات البطولة العربية، مشيدًا بمضمار ستاد القاهرة الذي تقام عليه الفعاليات.

وفي حديثه للوفد، قال يوسف "هناك منافسة قوية بين الأشقاء العرب

في البطولة وخاصة مصر والجزائر والمغرب والسعوديةو الإمارات، وتمكننا من التتويج بالميدالية الذهبية".

وواصل:"الحمدلله تجهزت جيدا للبطولة وقمت بعمل معسكر في إسبانيا والاستعداد

كان قويًّا من جانبي والحمدلله حصلت علي ميدالية الذهبية في سباق الفردي في البطولة الماضية ويرجع السبب لثقتي بالنفس".

وأضاف أنه ينظر إلى الرياضيين البارزين في الدراجات على المستوى العالمي، لكي يسير على نهجهم، مبديًّا تطلعه للوصول إلى المستويات العالمية.