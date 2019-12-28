توتنهام يخطف تعادلًا صعبًا أمام نوريتش سيتي

خطف فريق توتنهام هوتسبير نقطة ثمينة أمام نظيره نوريتش سيتي بعد أن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي.

سجل ماريو فرانستش هدف التقدم في الدقيقة 18

قبل أن يتعادل إيركسن لتوتنهام في الدقيقة 55، وبعد مرور ست دقائق سجل سيرج أورير لاعب توتنهام هدفًا عكسيًا في مرماه، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 83 لصالح توتنهام نفذها هاري كين بنجاح خاطفًا التعادل مع نوريتش سيتي.

بهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 30 نقطة بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتذيل نوريتش سيتي ترتيب المسابقة 13 نقطة.

يذكر أن جوزيه مورينيو منذ توليه القيادة الفنية لتوتنهام استطاع أن يحقق خمس انتصارات وتلقى هزيمتين وتعادل في مباراة واحدة أمام نوريتش سيتي.