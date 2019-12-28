ليستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات ويفوز على ويستهام بثنائية بالبريميرليج

فاز ليستر سيتي على نظيره ويستهام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على استاد لندن الأولمبي، ضمن الجولة الـعشرين من الدوري الإنجليزي

الممتاز، "البريميرليج".

سجل أهداف ليستر سيتي كلا من: كيليتشي إيهياناتشو، ديماراي جراي في الدقائق 40، 56، بينما سجل هدف ويستهام

الوحيد، بابلو فورنالس في الدقيقة 45.

وأهدر ليستر سيتي ركلة جزاء، في الدقيقة 12 عبر لاعبه جراي.

رفع ليستر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ويستهام يونايتد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.