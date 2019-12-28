الإٍسماعيلي يفوز على الاتحاد السكندري بالبطولة العربية

فاز الاسماعيلي علي نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي استاد الاسكندرية في ذهاب ربع النهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية العريبة الأبطال، "البطولة العربية". ذهاب ربع النهائي بطولة كأس محمد السادس للاندية العريبة الأبطال، "البطولة العربية". جاء الهدف عبر اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 35. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في إياب ربع النهائي يوم 24 يناير المقبل 2020 بستاد الاسماعيلية.

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