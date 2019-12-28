أهداف مباراة الاتحاد والفتح فى الدوري السعودي

اقتنص فريق اتحاد جدة مساء اليوم السبت 28-12-2019، تعادلًا قاتلًا من ضيفه الفتح بهدف لكل منهما، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).

سيطر الاتحاد على الشوط الأول، ولكن فشل في تسجيل الأهداف وسط التألق الكبير لدفاع المنافس.

اشتعلت الأجواء في الشوط الثاني، خاصة بعد تقدم الفتح بهدف عن طريق محمد يحيي مجرشي في الدقيقة 74.

ضغط اتحاد جدة بقوة حتى نجح في اقتناص التعادل القاتل بهدف عبر عبد الرحمن الغامدي في الدقيقة 90+4.

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بهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، فيما ارتقى الفتح للمركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

اهداف مباراة الاتحاد والفتح اليوم فى الدوري السعودي