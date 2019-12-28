بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28-12-2019 في ختام مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي يتوجب عليه الفوز بأي شكل لمعادلة رصيد نقاط الهلال والنجم الساحلي، حيث فاز الفريق السوداني تحت قيادة المدرب المصري حمادة صدقي على ملعب النجم في وقت سابق اليوم.
تقام المباراة على ملعب السلام الدولي أو “ستاد الأهلي الجديد”، في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، 19:00 بتوقيت جرينيتش.
ويحتاج الأهلي للفوز بثلاثة أهداف دون رد لإنتزاع صدارة المجموعة الثانية من الهلال الذي سجل 4 أهداف وتلقت شباكه لثلاثة أهداف، بواقع هدف من بلاتينيوم وهدفين من الأهلي.
الأهلي 1-0 بلاتينيوم
???? ستاد السلام الدولي (القاهرة)
جارية الآن
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر النصي لأحداث مباراة الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
- ⏰ تقام في نفس التوقيت مباراة أخرى في ختام هذه المرحلة بين الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي، ستكون في كازابلانكا لحساب المجموعة الثالثة.
- ???????????????? سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر في ملعب السلام الدولي.
- تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – سعد سمير – علي معلول – آليو ديانج – عمرو السولية – وليد سليمان – جونيور أجايي – أحمد الشيخ – وليد آزارو.
- تشكيلة بلاتينيوم اليوم: ماجالان – مودوفيوا – بيلو – ستيما – شيكوري – شافا – مادزونجوي – تيجري – شينينجيتيري – نسيالا – إوندي.
- 1″ ضربة بداية المباراة.. بلاتينيوم على اليمين بالأخضر الفاتح.. والأهلي على اليسار بالأحمر والأبيض.
- 4″ أووووووه…ماجالان، حارس مرمى بلاتينيوم. يتألق ويتعملق بالتصدي لتسديدة بباطن القدم لأحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء..أول فرصة حقيقية للأهلي بعد تدوير رائع للكرة من القدم لقدم دون فقدانها.
- 8″ ⚽ جووووووووووووول…الأهلي يتقدم 1-0 عن طريق وليد سليمان.
- 8″ ???? تمريرة عرضية مذهلة من التونسي علي معلول وجدت وليد سليمان الذي حولها برأسية ممتازة في الزاوية اليسرى السفلية لمرمى بلاتينيوم..والحارس يحاول دون جدوى.
- 15″ ???? أوووووه…أول محاولة لفريق بلاتينيوم بتصويبة من الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء الأهلي، والحارس محمد الشناوي يتصدى للتسديدة على مرتين!.
- 16″ بداية رائعة على مستوى النتيجة..لكن سيئة على مستوى التشكيلة!!
- 16″ ???? الأهلي يضطر لإجراء تغيير مُبكر بخروج سعد الدين سمير للإصابة ليُشرك رامي ربيعة بدلاً منه.
- 18″ ???? إصابة لجونيور أجايي…يتلقى العلاج!
- 21″ ???? عرررررررضية رووووعة من أحمد فتحي نحو وليد أزارو الذي قرر الاستعراض بضربها بركلة خلفية مزدوجة، لكن الكرة مرت من أمامه وعبرت..
- 22″ سيطرة مطلقة للنادي الأهلي أمام خصم متواضع جدًا على مستوى الفنيات والدفاع .. تشتيت مدافعي بلاتينيوم للكرة سيء جدًا.
- 22″ ???? التغيير الإضطراري الثاني للنادي الأهلي بنزول حسين الشحات بدلاً من جونيور أجايي!
- 24″ ???? حارس مرمى بلاتينيوم يُبعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها وليد سليمان مقوسة من فوق الحائط البشري من حوالي 25 ياردة.
- 29″ ???? عرضية جميلة بـ “المقاس” من أحمد الشيخ بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى تجد رأس وليد سليمان الذي حولها جوار القائم الأيمن بياردة واحدة.
- 31″ ???? جمهور الأهلي يبدأ في التشجيع.
- 33″ أووووووووه…عرضية خطيرة من الجناح الأيمن لبلاتينيوم ينقذها رامي ربيعة بأعجوبة قبل مهاجم بلاتينيوم..كادت تكون فرصة مؤكدة للتسجيل لولا تدخل ربيعة في الوقت المناسب.
- 38″ توجد مشكلة في مدرجات الأهلي..يبدو أن الأمن قرر إخلاء أحد المدرجات..
- 40″ الجمهور خرج من المدرجات .. هناك مشكلة سنتعرف على تفاصيلها بين الشوطين.
- 43″ اللعب انحصر في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
- 45″ الحكم يشير إلى دقيقة واحدة كوقت بدل من ضائع.
- 45+1″ حسام عاشور يساعد سعد سمير على التخلص من ألم الكاحل والذي تسبب في سحبه من الملعب بعد أول 15 دقيقة.
- 45+2″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 0/1.
- ☕️???? استراحة قصيرة ونعود معكم في الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 50″ اصابة طفيفة لوليد أزارو ..
- 54″ تسديدة من وليد سليمان يتصدى لها حارس بلاتينيوم على مرتين.
- 58″ تصويبة طائشة من حسين الشحات تمر جوار القائم الأيسر بعيدة جدًا..
- 59″ أوووووووه…حسين الشحات يحاول من جديد ويسدد لكن من داخل منطقة الجزاء، كادت تكون هدف جديد لو ركز الشحات قليلاً.
- 60″ إنفراد غير مستغل من وليد أزارو..
- 63″ حسين الشحات يتوغل داخل المنطة من الجهة اليمنى، ويسدد من داخل منطقة الستة ياردات في يد حارس مرمى بلاتينيوم.
- 64″ الآن فقط عاد جمهور الأهلي ليشجع بعد دخوله لمدرجات الملعب.. لا يزال سبب إخلاء المدرج في نهاية الشوط الأول غير معلن من أي جهة.
- بعض التغييرات على تويتر في هذا الصدد:
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