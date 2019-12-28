بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28-12-2019 في ختام مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يتوجب عليه الفوز بأي شكل لمعادلة رصيد نقاط الهلال والنجم الساحلي، حيث فاز الفريق السوداني تحت قيادة المدرب المصري حمادة صدقي على ملعب النجم في وقت سابق اليوم.

تقام المباراة على ملعب السلام الدولي أو “ستاد الأهلي الجديد”، في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

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ويحتاج الأهلي للفوز بثلاثة أهداف دون رد لإنتزاع صدارة المجموعة الثانية من الهلال الذي سجل 4 أهداف وتلقت شباكه لثلاثة أهداف، بواقع هدف من بلاتينيوم وهدفين من الأهلي.

الأهلي 1-0 بلاتينيوم

???? ستاد السلام الدولي (القاهرة)

جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر النصي لأحداث مباراة الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

⏰ تقام في نفس التوقيت مباراة أخرى في ختام هذه المرحلة بين الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي، ستكون في كازابلانكا لحساب المجموعة الثالثة.

????????????‍???? سيكون معكم في هذا البث “محمود ماهر” من مركز البث المباشر في ملعب السلام الدولي.

تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – سعد سمير – علي معلول – آليو ديانج – عمرو السولية – وليد سليمان – جونيور أجايي – أحمد الشيخ – وليد آزارو.

تشكيلة بلاتينيوم اليوم: ماجالان – مودوفيوا – بيلو – ستيما – شيكوري – شافا – مادزونجوي – تيجري – شينينجيتيري – نسيالا – إوندي.