أهداف مباراة الوحدة والعين فى الدوري الإماراتي

حقق نادي العين الفوز على مضيفه الوحدة بنتيجة 2- صفر فى كلاسيكو العاصمة، اليوم السبت 28-12-2019 على ملعب آل ناهيان بنادي الوحدة، فى قمة الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم العين فى الشوط الأول فى الدقيقة 42 بهدف عكسي بأقدام مدافع الوحدة عبدالله اسماعيل الرفاعي.

وفى الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل من الضائع للمباراة عزز اللاعب لابا تقدم العين بالهدف الثاني، من تمريرة رائعة من يحيي نادر وضعت لابا منفرداً مع حارس مرمي الوحدة.

ورفع العين رصيده من النقاط الى 21 نقطة فى المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري الاماراتي، بفارق نقطتين فقط عن الجزيرة ثالث الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند النقطة 14 فى المركز الـ8، وبفارق نقطة عن الوصل سابع الترتيب.

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الهدف الاول للعين

الهدف الثاني للعين