أهداف مباراة النجم الساحلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

عاد العملاق السوداني “الهلال أم درمان” بفوز غاية في الأهمية من ملعب النجم الساحلي “رادس الأولمبي”، مساء اليوم الجمعة 28-12-2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليقتحم المنافسة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية أمام النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري.

ولم يفز الهلال السوداني على النجم الساحلي في تاريخ مواجهتهما المباشرة على مدار السنوات الماضية، إلا أنه نجح في انتزاع النقاط الثلاث تحت قيادة مدربه المصري الجديد “حمادة صدقي” وبفضل هدف سجله الجناح الأيمن “أطهر الطاهر” من تصويبة صاروخية في الدقيقة 59.

وأهدر حاج حسن فرصة تعديل النتيجة بعد أقل من 10 دقائق، عندما وضع كرة رأسية غريبة فوق العارضة بقليل بعد تلقيه تمريرة نموذجية من البديل “محمد أمين بن عمر”.

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ورفع الهلال رصيد نقاطه لـ 6 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النجم الساحلي المتصدر، وإذا ما تمكن الأهلي من هزيمة بلاتينيوم سيصبح لكل فريق 6 نقاط، ما سيعقد المجموعة كثيرًا، مع أفضلية للأهلي كونه سيواجه بلاتينيوم في الجولة الرابعة في زيمبابوي.

أهداف النجم الساحلي والهلال

هدف تقدم الهلال 1/0