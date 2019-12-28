عاد العملاق السوداني “الهلال أم درمان” بفوز غاية في الأهمية من ملعب النجم الساحلي “رادس الأولمبي”، مساء اليوم الجمعة 28-12-2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ليقتحم المنافسة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية أمام النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري.
ولم يفز الهلال السوداني على النجم الساحلي في تاريخ مواجهتهما المباشرة على مدار السنوات الماضية، إلا أنه نجح في انتزاع النقاط الثلاث تحت قيادة مدربه المصري الجديد “حمادة صدقي” وبفضل هدف سجله الجناح الأيمن “أطهر الطاهر” من تصويبة صاروخية في الدقيقة 59.
وأهدر حاج حسن فرصة تعديل النتيجة بعد أقل من 10 دقائق، عندما وضع كرة رأسية غريبة فوق العارضة بقليل بعد تلقيه تمريرة نموذجية من البديل “محمد أمين بن عمر”.
ورفع الهلال رصيد نقاطه لـ 6 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النجم الساحلي المتصدر، وإذا ما تمكن الأهلي من هزيمة بلاتينيوم سيصبح لكل فريق 6 نقاط، ما سيعقد المجموعة كثيرًا، مع أفضلية للأهلي كونه سيواجه بلاتينيوم في الجولة الرابعة في زيمبابوي.
أهداف النجم الساحلي والهلال
هدف تقدم الهلال 1/0
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة النجم الساحلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.