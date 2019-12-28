جدول هدافي الدوري السعودي موسم 2020/2019

في الموسم الماضي 2019/2018، تُوج النصر بلقب الدوري السعودي بفضل الدولي المغربي “عبد الرزاق حمدالله”، الذي سجل بمفرده 34 هدفًا من بينهم 8 ركلات جزاء، بفارق 13 هدفًا دفعة واحدة عن ماكينة الأهداف الفرنسية الشهيرة “بافيتيمبي جوميز” – مهاجم الهلال -.
**الخليج 365، يستعرض معكم بصفة أسبوعية ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين (دوري محمد بن سلمان للمحترفين) عن موسم 2020/2019، في هذا الجدول “المُحدث”.
|
اللاعب ????
|
النادي ????
|
عدد الأهداف ⚽️????
|
عبدالرزاق حمدالله????????
|
النصر
|10
|كارلوس إدواردو
|الهلال
|
8
|تشارلز أندرياماسينورو ????????
|العدالة
|
7
|
دجانيني ????????
|
أهلي جدة
|
7
|روني فيرنانديز
|
الفيحاء
|
7
|رومارينهو ????????
|
اتحاد جدة
|
7
|عمر السوما
|
أهلي جدة
|
6
|
سعد بوقير
|
أبها
|
6
|
بافيتيمبي جوميز ????????
|الهلال
|
6
|
كارلوس ستراندبيرج
|
الحزم
|
6
|
تي فيردي
|الفتح
|
6
|يوسف نياكاتي
|الوحدة
|
5
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