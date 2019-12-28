بقيادة "أنشيلوتي".. إيفرتون يؤكد صحوته بفوز مهم على نيوكاسل

أكد إيفرتون عودته القوية بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجّل دومينيك كالفيرت ليوين (13) و(64) هدفي الـ"توفيز" في حين وقّع السويسري فابيان شار (56) هدف الـ"ماغبايز" الوحيد.



ورفع إيفرتون رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المرتبة الحادية عشرة.



وهو الفوز الثاني على التوالي لإيفرتون والسابع منذ انطلاق الموسم الحالي في حين تعرّض نيوكاسل لهزيمته الثانية على التوالي والتاسعة بشكل عام.



وشهدت المباراة تألق لافتاً للمهاجم الإنكليزي الشاب دومينيك كالفيرت ليوين (22 عاماً) الذي أهدى النقاط الثلاث لفريق الـ"توفيز" ورفع رصيده إلى 8 أهداف.



ويعرف مستوى إيفرتون تطوراً ملحوظاً منذ استلام الإيطالي كارلو أنشيلوتي المقاليد الفنية للفريق الإنكليزي العريق بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي عجّلت بإقالة سلفه البرتغالي ماركو سيلفا.



وفي مباراة أخرى تعادل ساوثهامبتون مع ضيفه كريستال بالاس 1-1 اليوم السبت ضمن نفس الجولة من المنافسات الدوري الإنكليزي.



وافتتح الضيوف التسجيل بواسطة اللاعب جيمس تومكينز (50) ثم أدرك داني إنغز التعادل لفريق ساوثهامبتون في الدقيقة 74.



ويحتل كريستال بالاس المركز التاسع (27 نقطة) فيما يأتي ساوثهامبتون في المركز 15 مؤقتاً بـ22 نقطة.



وفي مباراة أخرى، حقق واتفورد انتصاراً كبيراً على أستون فيلا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من تروي ديني (42) و(67 من ركلة جزاء) وإسماعيلا صار (71).

المصدر: بي إن سبورت

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