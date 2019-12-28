التلفزيون الصيني يعاقب أوزيل بطريقة غريبة

رفعت القنوات الفضائية الصينية الحظر عن إذاعة مباريات أرسنال الإنجليزي، لكنّ المعلقين لم يذكروا اسم نجم "المدفعجية" مسعود أوزيل -ولو مرة واحدة- خلال المباراة التي أذيعت الخميس الماضي أمام بورنموث بالجولة 19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكانت الصين قد رفضت إذاعة مباراة أرسنال مع مانشستر سيتي، منتصف الشهر الجاري احتجاجا على تصريحات أوزيل، الداعمة لمسلمي الإيغور الذين تُتهم الصين باضطهادهم.



وابتكرت شبكة "بي بي تي في" الصينية طريقة لتجاهل أوزيل، بعدم ذكره منذ إعلان التشكيل الأساسي لأرسنال، وحتى تم تبديله في الدقيقة 75 من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.



وترتبط الشبكة الصينية بعقد لإذاعة الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاث سنوات مقابل نحو سبعمئة مليون دولار.



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