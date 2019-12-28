توتنهام يخطط لصفقة تبادلية مع ريال مدريد لاستعادة بيل



ازدادت التكهنات بشأن عودة الويلزي غاريث بيل إلى صفوف توتنهام هوتسبير من جديد، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد حديثه الأخير عن مدرب السبيرز، البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث أشاد به كثيراً وبتألقه مع السبيرز.



وأشارت صحيفة The Sun البريطانية إلى ترحيب توتنهام بعرض كريستيان إيركسن على ريال مدريد، إلى جانب 25.7 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بيل وإعادته من جديد إلى الفريق اللندني.



وسبق أن أعرب بيل عن سعادته بتولي البرتغالي تدريب توتنهام في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلاً: «أن تملك مورينيو بيان مذهل من النادي، الفريق يرغب في الفوز بالألقاب، ولا أرى أن هناك شراكة أفضل من تلك المحاولة للفوز بالألقاب».



وكان بيل قريباً من الرحيل عن صفوف ريال مدريد تجاه الدوري الصيني الصيف الماضي، إلا أنه من الممكن رؤيته بقميص السبيرز مرة أخرى، في صفقة تبادلية تشهد انتقال إيركسن إلى الجانب الآخر.



وينتهي عقد النجم الدنماركي مع السبيرز الصيف المقبل، وبات جاهزاً للرحيل عن الفريق اللندني، ومن المتوقع أن يوافق ريال مدريد على هذا العرض، خاصة أن القيمة السوقية لبيل انخفضت إلى 34 مليون جنيه إسترليني فقط.



ولا يزال يتبقى في عقد بيل مع الفريق الملكي، عامان ونصف العام، يحصل بموجبهم على 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو راتب كبير للغاية، مقارنة بسقف رواتب لاعبي توتنهام الذي لا يزيد على 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان في إضافة حيوية إلى خط وسط فريقه بالتعاقد مع إريكسن، الذي سيكون إضافة قوية إلى نصف ملعب الريال، الذي يعاني كبر سن مودريتش وتراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

المصدر: صحف