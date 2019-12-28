رياضة | الكشف عن حجم إصابة أجايي مع الأهلي أمام بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حجم إصابة أجايي مع الأهلي أمام بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. واضطر اللاعب النيجيري لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٢٠ ليحل زميله حسين الشحات بديلا له. Advertisements واشتكى أجاي من الإصابة في العضلة الخلفية التي أجبرته على مغادرة ملعب المباراة. ويتقدم الأهلي حاليا على بلاتينيوم بهدف نظيف سجله وليد سليمان في الشوط الأول من عمر المباراة.

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