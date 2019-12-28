رياضة | تليفونات بنى سويف يسعى لاستعادة توازنه أمام الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يسعى لاستعادة توازنه أمام الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف نظيره الإعلاميين في الثانية والنصف من عصر الاحد بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات مباريات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الاولى بدوري القسم الثانى .

وشهدت تدريبات الفريق حماس وتركيز كبير وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابيية أمام الإعلاميين وساد الارتياح أروقة الفريق خاصة عقب عودة محمد رجب " شيكو " لاعب وسط الفريق للتدريبات وإمكانية مشاركته بالمباراة فيما يغيب عن اللقاء مؤمن محمد حسن حارس مرمى الفريق للإصابة .

وخلال 10 مباريات ماضية نجح تليفونات بنى سويف فى تحقيق الفوز بأربع مباريات أمام الفيوم والالمونيوم وشبان قنا وطهطا فيما تعادل فى ثلاث مباريات أمام ديروط والمنيا وبنى سويف وخسر فى ثلاث مباريات أمام البنك الأهلى وسوهاج وبترول اسيوط .

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وتتمثل القوة الأساسية لتليفونات بنى سويف فى العديد من اللاعبين أمثال مصطفى عبد الرحيم " كشرى " وأحمد عاطف " سقراط " ومانجا فوادى ونانا كوامى ومحمود عبده ووائل مصطفى وأحمد فتحى ومحمد عبد الرازق وأحمد رضا.

فيما يسعى الإعلاميين بقيادة مديره الفنى احمد صالح فى استمرار النتائج الإيجابية للفريق والدخول للمنافسة وتجاوز المشكلات عقب رحيل نحو ١١ لاعب عن صفوف الفريق بالفترة الماضية

وخلال 10 جولات نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس برصيد 15 نقطة فيما يحتل الإعلاميين المركز الثامن برصيد 13 نقطة .