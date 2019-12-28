رياضة | توتنهام مع يتعادل مع نوريتش سيتي.. وليستر سيتي يفوز على وست هام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام مع يتعادل مع نوريتش سيتي.. وليستر سيتي يفوز على وست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليستر سيتي فوزا صعبا على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليستر سيتي ضد وست هام :-

وسجل النيجيري ايناتشو هدف فريق ليستر سيتي الأول في اللقاء، بينما تعادل فورنالاس هدف وست هام الوحيد في المباراة، واحرز جراي هدف الفوز لليستر في الشوط الثاني بعد اضاعته لركلة جزاء في الشوط الأول.

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نتيجة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي :-

وتعادل فريق توتنهام هوتسبير مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكناري، حيث تقدم أصحاب الأرض مرتين في اللقاء، بينما تعادل السبيرز عن طريق هاري كين وكريستيان ايريكسن.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة فريق بيرنلي بعد قليل على ملعب تيرف مور في إطار منافسات نفس الجولة أيضاً بعد فوزه بالمباراة الماضية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد على فريق نيوكاسل يونايتد.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.