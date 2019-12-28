رياضة | شباب الأهلي دبي يمطر شباك كلباء بخماسية في الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي دبي يمطر شباك كلباء بخماسية في الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح شباب الأهلي دبي ضيفه اتحاد كلباء 5 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز العين على مضيفه الوحدة 2 - صفر.

وتقدم شباب الأهلي في الدقيقة 26 عن طريق أحمد خليل، قبل أن يضيف فيديريكو الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وعاد خليل ليسجل الهدف الثالث لفريقه في الديقة 89، قبل أن يضيف ليوناردو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ثم عاد خليل ليختتم مهرجان الأهداف بعده بدقيقة واحدة.

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ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز العين على مضيفه الوحدة 2 / صفر.

وسجل عبد الله الرفاعي مدافع الوحدة الهدف الاول للعين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42، قبل أن يضيف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع العين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 14 نقطة في المركز الثامن.