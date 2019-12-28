رياضة | الأهلي يتقدم على بلاتينوم في الشوط الأول بهدف "وليد سليمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على بلاتينوم في الشوط الأول بهدف "وليد سليمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام بلاتينيوم الزيمبابوي متقدمًا بهدف نظيف في اللقاء المقام على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر، حيث دفع بأحمد فتحي ووليد سليمان ووليد أزارو فيما احتفظ بمحمد هاني ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات على دكة البدلاء.

بدأ الأهلي اللقاء باحثًا عن هدف مبكر وفي الدقيقة الرابعة ومن عمل جماعي رائع بين وليد سليمان ووليد أزارو وصلت الكرة لأحمد الشيخ الذي انفرد بالحارس بيتروس مهاري الذي تصدى للكرة وحرم الفريق الأحمر من الهدف الأول.

وواصل الأهلي ضغطه على دفاعات بلاتينيوم وفي الدقيقة ٨ مرر علي معلول الكرة عرضية من الناحية اليسرى ليقابلها وليد سليمان برأسية رائعة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء، ومطلقًا الأفراح في مدرجات ستاد السلام.

بعد الهدف الأول للأهلي واصل لاعبو الفريق الأحمر الضغط على دفاع بلاتينيوم حيث طالب وليد أزارو من حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء بعد سقوطه في منطقة جزاء الضيوف لكن الحكم طالب باستئناف اللعب.

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وسقط سعد سمير مدافع الأهلي على الأرض في الدقيقة ١٢ ليخرج من الملعب، ويجري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر التغيير الأول بالدفع برامي ربيعة بديلًا له، ثم تغيير ثان بنزول حسين الشحات بديلًا لأجاي المصاب في العضلة الخلفية.

وفي الدقيقة ٢٣ احتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة لصالح الفريق الأحمر من على حدود منطقة جزاء بلاتينيوم بعد لمس الكرة مدافع الفريق الزيمبابوي ليسددها وليد سليمان لكن حارس الضيوف أبعدها عن مرماه.

واستمر ضغط الأهلي على دفاع الفريق الزيمبابوي حيث سنحت فرصة لأحمد الشيخ في الدقيقة ٢٧ لكن رأسيته ابتعدت عن مرمى بلاتينيوم وتضيع فرصة أخرى للمارد الأحمر لتعزيز التقدم.

ومرر أحمد الشيخ كرة عرضية في الدقيقة ٢٩ ليقابلها وليد سليمان برأسيه بجوار القائم الأيمن لبيتروس مهاري حارس بلاتينيوم.

وبدأ الفريق الزيمبابوي في شن الهجوم على مرمى الشناوي لكنها لم تشكل الخطورة، لتمر الدقائق المتبقي من الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.