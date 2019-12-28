رياضة | خسارة اتحاد العاصمة الجزائري أمام صن داونز في أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة اتحاد العاصمة الجزائري أمام صن داونز في أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز صن داونز الجنوب أفريقي على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري 1 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

وسجل كيكانا هدف المباراة الوحيد لصن داونز في الدقيقة 59 .

ورفع صن دوانز رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين في المجموعة التي تضم أيضًا فريقي الوداد البيضاوي المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي.