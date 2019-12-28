رياضة | اتحاد جدة يقع في فخ التعادل أمام الفتح في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يقع في فخ التعادل أمام الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفلت اتحاد جدة من هزيمة محققة أمام ضيفه الفتح، وتعادل معه 1- 1 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الفتح في الدقيقة 74 عن طريق محمد مجرشي، قبل أن يدرك عبد الرحمن الغامدي التعادل لاتحاد جدة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع الفتح رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر.