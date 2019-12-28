رياضة | عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات الثالثة شمال الانسحاب من مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

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وحاء قرر الجمهور بمغادرة المدرجات في الدقيقة ٤٠ معترضًا على بعض الأمور الخاصة بتنظيم المباراة في المدرجات.

ويتقدم الأهلي حاليًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدف دون رد أحرزه وليد سليمان بالدقيقة السابعة من عمر المباراة المقامة على ملعب الأهلي بالسلام.