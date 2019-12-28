رياضة | كأس الملك محمد السادس.. الإسماعيلي يضع قدماً في نصف النهائي بالفوز على الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس الملك محمد السادس.. الإسماعيلي يضع قدماً في نصف النهائي بالفوز على الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي الإسماعيلي من ملعب الأسكندرية، بفوز غال على الإتحاد السكندري بهدف دون رد، في ذهاب ربع نهائي كأس الأندية العربية الأبطال "كأس الملك محمد السادس".

جاء هدف المباراة الوحيد بواسطة المهاجم محمد الشامي، الذي سدد كرة قوية غالطت حارس الإتحاد السكندري عماد السيد.

جاءت المباراة سريعة وقوية من الطرفين، الذين تبادلا الهجمات خلال شوطي المباراة، خصوصاً شوط المباراة الأول الذي شهد فرصاً عديدة من قبل محمد مخلوف وهمام طارق من قبل الإتحاد، ورزاق سيسيه وإيمانويل أوكوي من الإتحاد.

في الشوط الثاني دانت السيطرة لأصحاب الارض، في محاولة تدارك النتيجة، لكن هجمات الأتحاد لاقت تألق محمد مجدي حارس الإتحاد ومعه باهر المحمدي ومحمد هاشم.

بدأ الإتحاد بالتشكيل التالي.

عماد السيد

أسامة عزب - محمد أنور - إسلام جمال - السيد سالم

نور السيد - هشام محمد

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رزاق سيسيه - أحمد رفعت - إيمانويل أوكوي

خالد قمر

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي

محمد مجدي

أسامة إبراهيم - محمد هاشم - باهر المحمدي - أحمد أيمن

همام طارق - محمد مخلوف - عماد حمدي

بيكيتي سيلفا - عبدالرحمن مجدي - محمد الشامي.