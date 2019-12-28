رياضة | المصائب لاتأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة جديدة في مباراة بلاتينيوم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب لاتأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة جديدة في مباراة بلاتينيوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثاني تبديلاته خلال مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخرج سعد سمير مدافع الفريق، إضطراريًا في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد تعرضه للإصابة، عقب اشتباك قوي مع مدافع المنافس، ويحل بديلًا منه رامي ربيعة بالمباراة.

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وجاء التغير الثاني بخروج جونيور أجايي بعد تعرضه للإصابة أيضًا ونزول حسين الشحات بدلًا منه في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ويتقدم الأهلي حاليًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدف دون رد أحرزه وليد سليمان بالدقيقة السابعة من عمر المباراة المقامة على ملعب الأهلي بالسلام.