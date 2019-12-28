رياضة | عاجل.. اضابة نجم الأهلي أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اضابة نجم الأهلي أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى تبديلاته خلال مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخرج سعد سمير مدافع الفريق، إضطراريًا في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد تعرضه للإصابة، عقب اشتباك قوي مع مدافع المنافس، ويحل بديلًا منه رامي ربيعة بالمباراة.

ويتقدم الأهلي حاليًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بهدف دون رد أحرزه وليد سليمان بالدقيقة السابعة من عمر المباراة المقامة على ملعب الأهلي بالسلام.

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وتعرض سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال مباراة فريقه الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

وفي الدقيقة ١٢ اضطر مدافع الأهلي لمغادرة ملعب المباراة بعد سقوطه على الأرض دون تدخل من أحد ليسارع الجهاز الطبي للأهلي ويطلب التغيير.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأحمر على الشد من أزر اللاعب الذي يحضع لفحص طبي حاليًا.