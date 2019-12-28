رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد بيرنلي| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : اشلي يونج - ليندلوف - ماجوير - ويليامز.

خط الوسط : ماتيتش - فريد - بيريرا - مارسيال - جيمس.

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خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-

وكان قد نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد بالجولة الماضية.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :-

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق نيوكاسل بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من الريدز بنتيجة 4-0 على ملعب الكينج باور.