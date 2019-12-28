رياضة | نص رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك بعد "نقطة" زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك بعد "نقطة" زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع لاعبيه بعد لقاء زيسكو يونايتد الزامبي التي اقيمت عصر اليوم.

وتعادل الزمالك مع زيسكو بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أن التعادل نتيجة مرضية بالنسبة له، وطالبهم باللعب بتلك الروح والإصرار في كل المواجهات المقبلة.

وواصل "إذا خوضنا كل المواجهات بنفس الشكل والعزيمة فلن يقف أي فريق أمامنا، عليكم التركيز والاجتهاد وعدم شغل أنفسكم بأي أمور أخرى".

وأضاف "أنتم الأفضل في مصر وعليكم أن تؤمنوا بذلك وتتخلصوا من كل الضغوطات من أجل الحفاظ على تركيزكم داخل الملعب".

وكان كارتيرون قد قال في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين في أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة وأن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة".

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وتابع " المباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وادوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثاني".



وأضاف" فرصتنا جيدة في التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق واحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل".



وتابع "البدء بأشرف بن شرقي كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد في الشوط الثاني كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدف".



وعن غياب كريم بامبو قال كارتيرون "اللاعب جزء أساسي من الفريق ولكني كنت احتاج عمر السعيد على دكة البدلاء وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة".



واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق في وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا في ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج في الفترة القادمة".

