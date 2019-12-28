رياضة | بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا Ahly vs FC Platinum live

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مشاهدة بث مباشر مباريات البطولة الإفريقية (كورة لايف)| تابع البث المباشر (يلاشووت حصري) مباراة الأهلي ضد فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي مساء اليوم السبت على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة بث مباشر مباريات المارد الأحمر kora online.

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي اليوم السبت الموافق 28 – 12 – 2019:

تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والدوحة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، تابع البث المباشر مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع وبجودة فائقة عبر موقع يوتيوب ورابط الاسطورة، شاهد بث مباشر مباريات دور المجموعات الإفريقي kora online.

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يتفوق الأهلي على أندية زيمبابوي قبل مباراة اليوم، حيث سبق وتقابل المارد الأحمر مع الأندية الزيمبابوية في 10 مباريات سابقة، فاز في 8 مباريات، وخسر مباراة وتعادل في مثلها، متابعة بث مباشر مباراة الأهلي بدون تقطيع وبجودة فائقة عبر رابط kooora 4 hd، مشاهدة مباشرة مباريات دوري الأبطال kora goal.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز kora online| شاهد بث مباشر مباراة الأهلي now match:

تذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في تمام التاسعة مساءًا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تنقل المباراة المرتقبة عبر قناة bein sports hd 1 بتعليق علي محمد علي، ويسبق المباراة ستوديو تحليلي على أعلي مستوي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم، كما تذاع المباراة عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي بجودة تناسب جميع السرعات.