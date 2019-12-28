رياضة | عاجل.. كهربا يدعم الأهلي أمام بلاتينيوم (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كهربا يدعم الأهلي أمام بلاتينيوم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مقصورة ستاد السلام قبل مواجهة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

وحرص كهربا على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمؤازارة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل في إطار مباريات الجول الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.