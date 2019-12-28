رياضة | مجموعة الأهلي.. الهلال السوداني يخطف فوزًا غاليًا من أمام النجم الساحلي (تعرف على ترتيب المجموعة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الأهلي.. الهلال السوداني يخطف فوزًا غاليًا من أمام النجم الساحلي (تعرف على ترتيب المجموعة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الهلال السوداني أن يفوز على نظيره نادي النجم الساحلي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم بدوري أبطال إفريقيا

وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ليمر الوقت ويتبادلا الهجمات والخطورة ولكن خطف نادي الهلال هدفه الأول في الدقيقة 59 عن طريق أذار الظاهر وحاول النجم خطف هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز نادي الهلال السوداني بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الهلال السوداني إلى 6 نقاط ليقفز إلى المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما يقف رصيد نادي النجم الساحلي عند 6 نقاط ليستمر في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

موعد استكمال مباريات الجولة

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وتنتهي مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا بمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي عقب مباراة الهلال والنجم الساحلي

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب مجموعة الأهلي عقب مباراة النجم الساحلي والهلال اليوم كالآتي:

1- النجم الساحلي 6 نقاط

2- الهلال السوداني 6 نقاط

3- الأهلي 3 نقاط

4- بلاتينيوم دون أي نقاط.