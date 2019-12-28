رياضة | فايلر يستبعد إكرامي وإبراهيم وجيرالدو من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستبعد إكرامي وإبراهيم وجيرالدو من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثلاثي شريف إكرامي وياسر إبراهيم وجيرالدو دا كوستا من قائمة الفريق الأهلي لمباراة بلاتينيوم. وضمت دكة البدلاء كلا من :- علي لطفي - محمد هاني - حسام عاشور - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - محمود متولي - رامي ربيعة. ويلتقي الأهلي بعد قليل بنظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي على ستاد السلام في إطار مباريات الجول الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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