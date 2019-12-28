رياضة | تشكيل بلاتينيوم أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بلاتينيوم أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق بلاتينيوم الزيمبابوي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وضم تشكيل بلاتينيوم كلًا من :- Advertisements حراسة المرمى : والاس ماكلاني حط الدفاع : كاونا تشيكوري - ويليام ستيما - جيفت بيلو - رفائيل موتوبيوا خط الوسط : كيلفين مادزونجي - ديفون تشافا - نسيالا - ألبيرت إيوني خط : نيفر تيجاري - ريدويل.

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