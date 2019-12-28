رياضة | رونالدو يكشف عن وجهته المقبلة بعد يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف عن وجهته المقبلة بعد يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم اليوفنتوس، أنه سيعتزل اللعب حين يجبره جسده على ذلك، وأنه سيكمل دراسته، وسيصبح ممثلاً عقب التوقف عن لعب كرة القدم.

في ندوة حملت عنوان "مواجهة التحديات على نهج كريستيانو"، ضمن فعاليات النسخة 14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، قال المهاجم الذي سيتم 35 عاما في فبراير المقبل: "لم أشهد موسماً سيئاً في حياتي لأنني مستعد للتحديات دائماً".

وأضاف في تصريحات أوردتها صحيفة فوتبول إيطاليا الرياضية: "ألعب بهدف الفوز، في اللحظة التي سأشعر فيها بأن جسدي لا يستجيب بالشكل المناسب في الملاعب، وقتها سأعلم أنه حان وقت الاعتزال".

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وأبرز لاعب ريال مدريد السابق، أنه منذ سنوات كان العمر المثالي للاعتزال هو 30 أو 32 عاماً، أما الآن يمكنك أن ترى لاعبين عمرهم 40 عاماً".

وعن خططه عقب اعتزال اللعب، قال بطل أوروبا مع منتخب البرتغال في 2016، أنه يريد استئناف دراسته والعمل كممثل.

وأضاف: "حين أعتزل كرة القدم، أود أن أستكمل دراستي، أركز كثيراً على الدراسة والتعلم، لأن القدر الذي درسته للأسف لا يمنحني أجوبة على كل الأسئلة التي تدور في رأسي، كما يستحوذ على اهتمامي فكرة محاولة التمثيل في فيلم".