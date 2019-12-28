اونلاين | يلا شووت MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الأهلي قناة مفتوحة

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر كورة ستار يلا شوت الأهلي بث مباشر الأهلي ضد بلاتينيوم اونلاين يوتيوب بدون تقطيع،حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين فريق الأهلي ونظيره بلاتينيوم، مساء اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا:-

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا:-

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد بلاتينيوم، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في الدوري المصري، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر الأهلي ضد بلاتينيوم

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