اونلاين | يلا شوت NOW متابعة نتيجة مباراة الاهلي وبلاتينيوم القادمة اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات المفتوحة yalla ahly

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOW متابعة نتيجة مباراة الاهلي وبلاتينيوم القادمة اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات المفتوحة yalla ahly والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة فور جول بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA 4 GOAL، في مباراة هامة ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جول العرب حيث يفتتح ملعب الأهلي بالسلام، أبوابه في التاسعة من مساء اليوم، لاستضافة مباراة صعبة وقوية للأهلي عندما يحل بلاتينيوم ستارز ضيفًا على المارد الأحمر، GOALEL3ARB الأهلي يستأنف مباريات دوري أبطال إفريقيا بعد انتصارات الدوري.

كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي، حينما يواجه بلاتينيوم ستارز الطامح لحصد الفوز من أجل البقاء في المنافسة بالمجموعة، KORA ONLINE، فايلر يطمح للصدارة الإفريقية.

كورة جول الأهلي يعود للمنافسة الإفريقية، حيث أنهى الفريق مواجهة صعبة أمام الاتحاد، والتي حقق فيها الفوز على ملعبه ووسط جماهيره برباعية نظيفة، KORA GOAL، فايلر يرغب مواصلة نتائجه المميزة مع المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بالدوري العام

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وتُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز على ملعبه بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد وادي دجله بالدوري العام

وتُذاع مباراة الأهلي ووادي دجلة، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، كورة بلس تابع بث مباشر الأهلي يستضيف بلاتينيوم ستارز KORA PLUS على ملعب الأهلي بالسلام الدولي.

يلاكورة ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي"، YALLAKORA بلاتينيوم يحل ضيفًا على الأهلي بدوري الأبطال.

كورة حصري حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني بنفس الرصيد، فيما يحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحل بلاتينيوم في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط، KORA7ASRY الأهلي يستضيف بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا.

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