اونلاين | رابط yallakora يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي و بلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول كورة لايف Yalla shoot رابط ماتش الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط yallakora يلا شوت مشاهدة ماتش الاهلي و بلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول كورة لايف Yalla shoot رابط ماتش الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الاهلي يسجل الهدف الاول يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة اون لاين ماتش الاهلي يوتيوب اون لاين HD ،يلتقي النادي الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي اليوم في إطار مباريات دوري المجموعات ضمن أبطال إفريقيا،من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت الموافق في الثامن والعشرون من شهر ديسمبر الجاري،والتي تقام ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشرhd.

كان المارد الأحمر قد خسر أول مبارياتة في دور المجموعات وذلك أمام فريق النجم الساحلي التونسي ، بنتيجة هدف مقابل لأ شئ ، المباراة التي أثارت جدلاً كبير بين جماهير النادي الأهلي ، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة،النادي الأهلي قد قام بتعويض الخسارة التي لحقت به أمام النجم الساحلي ، وفاز علي فريق الهلال السوداني بعدها بنتيجة هدفين لهدف، وقد حصد النادي الأهلي أول ثلاث نقاط لك في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، الاهلي وبلاتينيوم ماتش بث مباشر hd.

أصبحت البطولة تمثل عقدة لمعظم الجماهير بسبب عدم قدرة الفريق علي الفوز بها لسنوات طويلة ، وخسارتها بعد الوصول للنهائي لموسمين متتالين ،كما ان فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي،لم يحصد اي نقاط حتي الأن في دوري المجموعات مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر.

Advertisements

قد يهمك أيضا

مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر،كما ان النادي الأهلي بعد مباراة بلاتينيوم هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لة، وذلك لمزاحمة النجم الساحلي علي صدارة المجموعة،خاصة وان النجم سيلاقي الهلال السوداني والتي ستكون مباراة قوية لا يمكن توقع نتيجتها لذلك يبحث الأهلي عن الفوز تحسباً لأي نتيجة تحدث سواء في صالحة أم لا فهو دائمًا يبحث عن الفوز، مباراة بلاتينيوم والاهلي بث مباشر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر

الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر, مشاهدة مباراة الأهلي , مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر , الاهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر , يلا شوت yalla shoot