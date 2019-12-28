اونلاين | يلا شوت الآن مشاهدة ماتش الاهلي و بلاتينيوم بث مباشر الشوط الثاني كورة لايف Yalla shoot الهدف الثاني

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات KORA STAR، بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب "الأهلي" معقل الشياطين الحُمر.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف بلاتينيوم ستارز، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

كورة جول ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، KORA GOAL، ملعب "الأهلي" يستضيف مباراة نارية بين الأهلي وبلاتينيوم ستارز، بالمعترك الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز، على ملعب الأهلي بالسلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، كورة بلس شاهد حصريا مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز KORA PLUS ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كول كورة ويسعى النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، وتعويض الهزيمة التي مُني بها أمام النجم الساحلي بهدف دون رد قبل أن يفوز على الهلال السوداني، بدور المجموعات، COOL KORA الأهلي يطمح لمواصلة مشواره المميز تحت القيادة السويسرية.

كورة فور جول حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني بنفس الرصيد، فيما يحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحل بلاتينيوم في مؤخرة الجدول بدون أي نقاط.

KORA4GOAL، الأهلي يطمح لخطف الصدارة من الهلال السوداني.

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