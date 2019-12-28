اونلاين | caf champions league| يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot ahly

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يستضيف يستعد النادي الأهلي KORA STAR نظيره نادي بلاتينيوم اليوم السبت 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة KORA GOAL من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم بدوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD1" بتعليق عصام الشوالي.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة KORA ONLINE وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

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بث مباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة اليوم

ويتواجد النادي الأهلي YALLA SHOOT في المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي بلاتينيوم في المركز الرابع بدون نقاط