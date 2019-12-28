اونلاين | يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

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مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر كورة اون لاين

يوتيوب live مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر كورة لايف اون لاين في ((دورى ابطال افريقيا )) الان الأهلي يأمل في استعادة الصدارة الأفريقية أمام بلاتينيوم فى الجولة الثالثة، حيث يتذيل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي ترتيب المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط، حيث خسر فى لقاء الجولة الماضية على يد فريق النجم الساحلي بنتيجة 3-0، وخسر أيضا فى لقاء الجولة الأولى من فريق الهلال السوداني بنتيجة 2-1 ، بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتنيوم اليوم يلا شوت للجوال بدون تقطيع yalla shoot HD كورة ستار يوتيوب.

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موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم والقنوات الناقلة للمباراة

LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم يلا شوت بث مباشر Yalla Shoot تقام مباراة فريقى الأهلى المصرى وبلاتنيوم الزيمبابوي فى مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا يوم السبت 28/12/2019، وتبدأ صافرة اللقاء فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 بالتوقيت الدولى السعودى، وفى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش الدولي.

والجدير بالذكر أنه سوف يتم نقل اللقاء المرتقب على شاشة قناة bein sport hd1، بجانب إذاعة استوديو تحليلي كبير يضم كبار نجوم التحليل للتعليق على أهم أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهائها.