اونلاين | يلا شوت Ahly الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot أفريقيا يا أهلي

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بث مباشر كورة لايف KORASTAR، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية مباراة قوية بين كلا الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقياKORA LIVE.

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موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتلعب مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم اليوم KORA LIVE في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا

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وستذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم KORA ONLINE في دوري أبطال أفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 3" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات البطولة.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد بلاتينيوم، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم.

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