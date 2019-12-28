اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب السلام مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه النادي الأهلي المصري نظيره فريق بلاتنيوم الزيمبابوي، تحت قيادة الحكم جورج جاتوجاتو، فى لقاء يسعي فيه الأهلى للفوز وتحقيق الثلاث نقاط للإقتراب من الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 عبر الخليج 365 عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT، شاهد مباراة الاهلي وبلاتنيوم كورة ستار، مباراة قوية على نلعب السلام، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي اليوم KOORA GOAL.

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA ONLINE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا KOORA LIVE.

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم، بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي KOORA STAR، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA STAR ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA STAR ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA ONLINE .

Advertisements

KOORA STAR موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يحل فريق بلاتنيوم ضيف على الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش, ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA ONLINE

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يسعي الأهلي لتحقيق الفوز عند مواجهة بلاتنيوم متذيل المجموعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقام على ملعب السلام فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا, ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA 7ASRY ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA LIVE