- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يتمسك بالمركز الثاني بالفوز على وست هام يونايتد والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
حقق فريق ليستر سيتي فوزاً غالياً على فريق وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهده ملعب لندن.
تقدم النيجيري كليتشي إيناتشو بالهدف الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بعد أن أضاع زميله ديماراي جراي ركلة جزاء في الدقيقة 12.
وأدرك بابلو فورنالاس هدف التعادل للمطارق في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.
في الشوط الثاني، خطف ديماراي جراي هدف الفوز في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بفوز ليستر، وتجاوز الهزيمة برباعية في الجولة الماضية أمام ليفربول.
بهذه النتيجة يحافظ ليستر سيتي على المركز الثاني بعد أن رفع رصيده للنقطة 42، بينما يظل رصيد وست هام عند النقطة 19 في المركز الثامن عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي يتمسك بالمركز الثاني بالفوز على وست هام يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.