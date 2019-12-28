ليستر سيتي يتمسك بالمركز الثاني بالفوز على وست هام يونايتد

السبت 28 ديسمبر 2019

حقق فريق ليستر سيتي فوزاً غالياً على فريق وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي شهده ملعب لندن.



تقدم النيجيري كليتشي إيناتشو بالهدف الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بعد أن أضاع زميله ديماراي جراي ركلة جزاء في الدقيقة 12.

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وأدرك بابلو فورنالاس هدف التعادل للمطارق في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

في الشوط الثاني، خطف ديماراي جراي هدف الفوز في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بفوز ليستر، وتجاوز الهزيمة برباعية في الجولة الماضية أمام ليفربول.

بهذه النتيجة يحافظ ليستر سيتي على المركز الثاني بعد أن رفع رصيده للنقطة 42، بينما يظل رصيد وست هام عند النقطة 19 في المركز الثامن عشر.