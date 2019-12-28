مشاهدة مباراة الأهلي المصري وبلاتينيوم ستارز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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السبت 28 ديسمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي خط الهجوم : وليد أزارو. ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي". مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر

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