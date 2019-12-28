شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يخطف فوزاً صعباً أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 حقق الهلال السوداني فوزاً صعباً علي حساب نظيره النجم الساحلي بهدف نظيف في ملعب رادس بتونس في الجولة الثالثة ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا والذي يحمل لقبها الترجي التونسي في أخر نسختين .

وسجل الهلال السوداني بقيادة المدير الفني المصري حمادة صدقي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ٥٩ عن طريق اللاعب أثار التاهير بعد تمريرة من اللاعب محمد مختار لينتهي اللقاء بفوز صعب للهلال السوداني علي النجم الساحلي بهدف نظيف . وبعد نهاية المباراة أصبح للهلال والنجم الساحلي ٦ نقاط لكلاً منهما في إنتظار مباراة الأهلي المصري وبلاتينيو وتحقيق الفوز للأهلي يحقق الأهلي أيضاً ٦ نقاط لتشتعل المجموعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السوداني يخطف فوزاً صعباً أمام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.