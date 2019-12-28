الامارات | بالفيديو والصور.. لوكا مودريتش يحمل نمر في دبي ويقول “مرحبا الساع”

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. لوكا مودريتش يحمل نمر في دبي ويقول “مرحبا الساع” والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم الكرواتي ولاعب ريال مدريد لوكا مودرتيش، في دبي اليوم السبت مع رجل الأعمال الإماراتي سيف بالحصا، وهو مرتدياً الزي الإماراتي خلال قضائه عطلة الأعياد وتوقف الدوريات الأوروبية حيث أختار اللاعب التواجد في دبي مثل عدد كبير من لاعبي كرة القدم العالميين أمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، ولاعب ريال مدريد كريم بنزيما، لاعب الأنتر البلجيكي لوكاكاو.
وتدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للاعب وهو مرتدياً الزي الإماراتي وفيديو أخر وهو يقول باللهجة الإماراتية “مرحبا الساع”، كما ظهر اللاعب وهو يحمل نمر إضافة إلى اطعامه “دُب” وتداول رواد المواقع التواصل الإجتماعي هذه الصور وأشادوا بتواجد هذا العدد الكبير من نجوم كرة القدم العالمية في دبي خلال هذه الفترة من كل عام.
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