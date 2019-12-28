شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلونجو» أول الراحلين عن الإسماعيلي في يناير.. والفريق يقترب من ضم مؤيد العجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الناميبى شيلونجو من الرحيل عن صفوف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على تعليمات من أدهم السلحدار، المدير الفنى للفريق، وجاء ذلك بعد المستوى المتواضع الذى ظهر عليه اللاعب، منذ انطلاق الموسم الحالى مع الفريق، حيث إن اللاعب لم يسجل سوى هدف وحيد فى بطولة الدورى الممتاز وهدفين فى البطولة العربية فى مرمى الجزيرة الإماراتى فى المباراة التى أقيمت على أرض استاد الإسماعيلية، ويرغب الجهاز الفنى فى إيجاد مكان جديد فى قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق، من أجل التعاقد مع مهاجم إفريقى متميز خلال الأيام المقبلة، كما تم عرض اسم الكولومبى ديجيو كالديرون مهاجم الفريق السابق من أجل العودة مرة أخرى لقلعة «الدراويش» والذى رحل عن الفريق مع انطلاق الموسم الماضى لخوض تجربة فى الخليج، ولم يحسم أدهم السلحدار الموقف النهائى بشأن عودة كالديرون من عدمه.

فيما أنهت إدارة النادى الاتفاق مع نظرائهم فى صفوف الوحدة السورى، لضم مؤيد العجان الظهير الأيسر، ولاعب الزمالك السابق، لتدعيم الفريق والذى يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر قبل انطلاق الموسم الجارى، خاصة فى ظل تعثر المفاوضات مع حسينن السيد لاعب النادى الاهلى الذى اشترط الحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

كما هدد مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان، اللاعبين بتجميد مستحقاتهم المادية لنهاية الموسم حال استمرار النتائج السلبية التى يحققها الفريق فى بطولة الدورى الممتاز، مما كلف الفريق احتلال المركز التاسع برصيد 13 نقطة بعد مرور، حيث تلقى الفريق الهزيمة فى 10 مباريات وتعادل فى اثنتين، وابتعد عن المربع الذهبى المؤهل للمشاركة فى البطولة الإفريقية.